После Тонояна арестовали и «Патрона Даво»

Суд Еревана принял решение арестовать на два месяца второго фигуранта по делу о хищении в особо крупных размерах и подделке документов - главу компании Royalsys Engineering ltd. Давида Галстяна, сообщают армянские СМИ.

Давид Галстян, известный как «Патрон Даво», ранее был задержан по обвинению в поставках Минобороны Армении непригодных к использованию артиллерийских снарядов.

Несколькими часами ранее был арестован экс-министр обороны Армении Давид Тоноян.