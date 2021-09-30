Первые 17 отелей в Азербайджане получили «звездный» рейтинг обновлено, список лицензионных отелей в Азербайджане
30 сентября Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциация отелей Азербайджана провели церемонию награждения отелей «звездным» рейтингом на основе Национальной системы классификации «звезд».
В ходе своего выступления, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что отмена лицензий в сфере туризма в 2015 году дала толчок развитию сектора, но в тоже время предлагаемые рядом отелей услуги не совпадали со «звездным» рейтингом, а в некоторых случаях классификация и вовсе не проводилась.
Ф.Нагиев подчеркнул, что гостиничный сектор является одним из главных столпов индустрии туризма, и добавил, что национальная система была создана для проведения классификации отелей на основе международных стандартов и критериев с учетом местных реалий.
Он отметил, что согласно предварительной проверке, к сожалению, некоторые отели не смогли получить заявленный «звездный» рейтинг из-за текущих условий и спектра предлагаемых услуг, а также из-за недостатков в качестве.
В связи с этим, было отмечено, что Государственное агентство по туризму, Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциация отелей Азербайджана будут оказывать консультативную поддержку отелям, не получившим заявленного рейтинга.
Главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид также добавил, что присвоение «звезд» на основе Национальной системы классификации будет способствовать здоровой конкуренции между отелями и даст им больше шансов эффективно заявить о себе.
На мероприятии также выступили председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили и Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов
После этого сертификаты качества были вручены 17 отелям, успешно прошедшим проверку.
Отметим, что в декабре 2019-го года Центр аккредитации Азербайджана предоставил Бюро по туризму Азербайджана аккредицитационный аттестат на оценку соответствия для присвоения «звезд» отелям.
Согласно документу, внедрение Национальной системы «звездной» классификации отелей осуществляется в соответствии с соглашением о совместной деятельности, подписанным между Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциацией отелей Азербайджана.
Представляем вниманию читателей список отелей, получивших лицензию Госагентства:
1) AYAN PALACE, располагается в Товузском районе, 65 номеров. Директор отеля – Вели Кошар
2) BAKU MARRIOTT HOTEL BOULEVARD, располагается в Баку, 818 номеров, Директор – Патрик Изерлон
3) FAIRMONT BAKU FLAME TOWERS, Баку, 299 номеров, Директор – Вадим Дронов
4) FOUR SEASONS HOTEL BAKU, Баку, 171 номера, Директор – Фариз Гаджиев
5) HILTON BAKU, Баку, 309 номеров, Директор – Айкут Коркмаз
6) HYATT REGENCY BAKU, Баку, 159 номеров, Директор – Вальтер Гаг
7) INTERCONTINENTAL BAKU, 128 номеров, Директор: Рауэлл Червинка
8) JW MARRIOTT ABSHERON BAKU, Баку, 237 номеров, Директор – Тино Линднер
9) MARXAL RESORT & SPA, Шекинский район, 206 номеров, Директор – Наджаф Бадалов
10) QALAALTI HOTEL & SPA, Шабранский район, 171 номер, Директор – Назим Сулейманов
11) QUBA PALACE, Губинский район, 212 номеров, Директор – Ильхам Агаев
12) SHERATON BAKU INTOURIST – Баку, 150 номеров, Директор – Севда Мамедова
13) COURTYARD BY MARRIOTT BAKU, Баку, 365 номеров, Директор – Эльдар Алимурадов
14) DREAMLAND GOLF HOTEL, Баку, Менеджер – Наргиз Аскерова
15) PARK INN BY RADISSON BAKU, Баку, 255 номеров, Менеджер – Сейран Пирджанов
16) THE MERCHANT Baku, Баку, 63 номера, Директор – Арзу Ахундова
17) VOGUE HOTEL, Хачмазский район, Директор – Вахид Исмайлов