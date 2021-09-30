В ходе своего выступления, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что отмена лицензий в сфере туризма в 2015 году дала толчок развитию сектора, но в тоже время предлагаемые рядом отелей услуги не совпадали со «звездным» рейтингом, а в некоторых случаях классификация и вовсе не проводилась.

30 сентября Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциация отелей Азербайджана провели церемонию награждения отелей «звездным» рейтингом на основе Национальной системы классификации «звезд».

Ф.Нагиев подчеркнул, что гостиничный сектор является одним из главных столпов индустрии туризма, и добавил, что национальная система была создана для проведения классификации отелей на основе международных стандартов и критериев с учетом местных реалий.

Он отметил, что согласно предварительной проверке, к сожалению, некоторые отели не смогли получить заявленный «звездный» рейтинг из-за текущих условий и спектра предлагаемых услуг, а также из-за недостатков в качестве.

В связи с этим, было отмечено, что Государственное агентство по туризму, Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциация отелей Азербайджана будут оказывать консультативную поддержку отелям, не получившим заявленного рейтинга.

Главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид также добавил, что присвоение «звезд» на основе Национальной системы классификации будет способствовать здоровой конкуренции между отелями и даст им больше шансов эффективно заявить о себе.