Между Парижем и Лондоном назревает конфликт

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов Великобритании (Defra) пропустил в территориальные воды только 12 из заявленных Францией 47 малых рыболовных судов. SkyNews сообщает, что это может спровоцировать конфликт между двумя странами на Ла-Манше.

Правительство Франции заявило, что решение Лондона противоречит Соглашению о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. В Париже грозят принять ответные меры вплоть до блокировки портов или въезда грузовиков в Великобританию через туннель под Ла-Маншем.

Морской министр Франции Анник Жирарден назвала ситуацию «очередным отказом британцев выполнять условия договора о Brexit». В свою очередь, представитель Defra заявил, что департамент внимательно рассмотрел все направленные заявки. Его решение не идет вразрез с принятыми договоренностями.