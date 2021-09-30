Озлем Тюреджи: ревакцинироваться придется каждые 12-18 месяцев

Соучредитель компании BioNTech, совместно с Pfizer разработавшей вакцину от коронавируса, доктор Озлем Тюреджи выразила уверенность, что эпидемию удастся победить. Человечество начинает брать ее под контроль. Однако вирус будет сопровождать людей еще несколько лет, и им придется привыкнуть к новым нормам жизни. Одной из которых станет дополнительная ревакцинация от COVID каждые 12-18 месяцев. Об этом пишет израильское прусскоязычное издание «Детали».

«Мир не должен жить в страхе, - сказала Тюреджи в интервью CNBC. – Коронавирус будет под контролем. Однако он будет сопровождать нас еще несколько лет».

По словам Тюреджи, все еще нужны дополнительные данные, чтобы оценить, как часто надо будет ревакцинироваться от COVID-19. По ее оценкам, это придется делать каждые 12-18 месяцев.

На вопрос, обеспокоена ли она появлением новых штаммов вируса, Тюреджи ответила, что BioNTech «постоянно оценивает новые штаммы, и их будет больше». По ее словам, бустерной вакцины на сегодня хватает, чтобы усилить иммунитет и защитить человека от существующих штаммов.