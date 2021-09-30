Гурбан Гурбанов о разгроме на Кипре: «Во втором тайме «Карабах» был очень хорош»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал крупную победу над кипрской «Омонией» (4:1) во 2-м туре Лиги конференций.
«Я ожидал очень сложной игры, - говорит Гурбанов. – «Омония» - хорошая команда, у нее много быстрых игроков. Счет крупный, но мы не должны расслабляться перед следующими играми.
Мои футболисты боролись до конца и заслужили победу. «Омония» была опасна на контратаках, однако моя команда сделала все для победы и преуспела.
У нас и в первом тайме были моменты. Я сказал своим игрокам быть осторожными во время стандартных положений. Не могу сказать, что ожидал такого результата, но во втором тайме мы были очень хороши».