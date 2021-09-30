Гурбан Гурбанов о разгроме на Кипре: «Во втором тайме «Карабах» был очень хорош»

«Я ожидал очень сложной игры, - говорит Гурбанов. – «Омония» - хорошая команда, у нее много быстрых игроков. Счет крупный, но мы не должны расслабляться перед следующими играми.

Мои футболисты боролись до конца и заслужили победу. «Омония» была опасна на контратаках, однако моя команда сделала все для победы и преуспела.

У нас и в первом тайме были моменты. Я сказал своим игрокам быть осторожными во время стандартных положений. Не могу сказать, что ожидал такого результата, но во втором тайме мы были очень хороши».