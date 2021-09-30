и все это в нашем парламенте

Мурад Самедов, парламентский корреспондент 03:37

Накануне, 30 сентября состоялось первое после летних каникул пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса. Итак, депутаты вернулись из летней спячки. А спикер Сахиба Гафарова, которая буквально прибыла с корабля на бал – несколько часов назад завершился ее значимый визит в Казахстан - напомнила депутатам о Дне памяти, и пользуясь случаем заочно выразила благодарность президенту Азербайджана и храбрым воинам за подаренную азербайджанскому народу победу. Депутаты почтили минутой молчания память павших за Карабах. Затем парламентарии вернулись к мирской суете, утвердив повестку пленарного заседания. При этом некоторые из них проявили инициативы, выступив с предложениями. В повестку включили 15 вопросов. Самым интересным показался депутат Муса Гулиев, который сразу же в пик пандемии призвал ввести изменения в закон «О лекарственных препаратах». Депутат пожаловался на строгую процедуру регистрации и импорта новых препаратов в Азербайджан.

И при этом посетовал на решение ведущих фармацевтических компаний мира, закрывших свои офисы в Азербайджане. Депутат предложил разрешить ввоз в Азербайджан лекарственных препаратов, прошедших регистрацию в Турции и в странах ЕС. Однако выступление Мусы Гулиева вызвало гнев председателя комитета по здравоохранению Ахлимана Амирасланова. Депутат подметил, что ввоз лекарств в Азербайджан без предварительной регистрации таит в себе большую опасность. Амирасланов считает, что подобная практика откроет возможность для ввоза в страну некачественных препаратов. Еще одно примечательное выступление прозвучало из уст депутата Фазиля Мустафы, который призвал соответствующие органы принять меры против шпионажа под прикрытием религии. Депутат отметил, что в Азербайджане действует «пятая колонна», которая прикрываясь религией принижает победу Азербайджана в Отечественной войне. Фазиль Мустафа добавил, что когда речь заходит о «пятой колонне» взоры должны быть устремлены не на север, а на юг. Затем депутат коснулся проблем в экономике. Фазиль Мустафа уверен, что в Азербайджане полностью уничтожена конкурентноспособная среда. «Все выплачивают таможенные сборы и налоги, но при этом весь предпринимательский класс проявляет недовольство. В стране умерла конкуренция. Раньше хотя бы проводились встречи с предпринимателями, сейчас упразднили и эту традицию », - сказал депутат.

Множество депутатов записались для выступления. Но в какой-то момент ни одного из них в зале обнаружить не удалось. И это вызвало справедливое недовольство спикера Сахибы Гафаровой. «Сказали, что будет 12 выступающих. Где они? Что, все разом ушли? Обеспечьте их присутствие. Все-таки идет заседание Милли Меджлиса», - гневно произнесла спикер. Слово взял депутат Рази Нуруллаев. А он обрушился с критикой на судебную систему. Депутат отметил, что в Азербайджане судам предоставлена полная свобода действий и они независимы. Однако, по мнению Нуруллаева, судьи начали часто злоупотреблять своей независимостью и свободой. Парламентарий предложил ужесточить наказания для судей, выносящих несправедливые вердикты. Другая часть выступления Рази Нуруллаева была посвящена положению ветеранов войны - депутат предложил создать условия для профессионального образования ветеранов и их будущей занятости. Не обошли своим вниманием депутаты и накопившиеся проблемы в региональных СМИ. Так, депутат из Зардаба Жаля Алиева напомнила присутствующим о существовании газеты «Экинчи», которая из-за нехватки средств вынуждена работать коллективом в четыре человека. Депутат отметила, что если государство не возьмет на себя финансирование этой газеты, то она закроется через три месяца. Такая же судьба постигнет десятки других региональных газет. Следующая интересная проблема была поднята депутатом Ганирой Пашаевой. По ее словам в Азербайджане массово задерживается исполнение судебных решений по выплате алиментов. Сейчас в ожидании исполнения решений судов находятся тысячи женщин, но при этом поток жалоб не прекращается.