Глава МВД Ирана снижает напряженность: «Азербайджан – наш друг. И все недопонимания решим дипломатическим путем"

Выступая на презентации назначенного губернатора Ардебиля, Вахиди отметил, что Иран придает большое значение дружественным отношениям со всеми соседями. Комментируя полемику, возникшую в связи с проведением Ираном военных учений вблизи границ Азербайджана, он сказал, что “некоторые страны” разработали план заговора, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Ираном.

Один из влиятельных членов иранского правительства, министр внутренних дел, экс-министр обороны генерал Ахмед Вахиди выступил с заявлением, направленным на смягчение напряженности в отношениях с Азербайджаном в последние дни. “Недоразумения между Азербайджаном и Ираном будут разрешены дипломатическим путем”. Его заявление цитирует турецкая газета Star.

“Если есть недопонимания, они будут устранены дипломатическим путем. Министерство иностранных дел занимается этим вопросом”, - сказал Ахмед Вахиди. Министр внутренних дел добавил, что Иран призывает соседние страны к сотрудничеству и диалогу. "Иран придает особое значение дружественным отношениям с соседними государствами. В политике нового правительства отношения с соседями являются приоритетными, и мы будем продолжать поддерживать с ними дружеские отношения. Мы выражаем свои дружеские чувства соседним странам и Азербайджану”, - подчеркнул он.

Один из ястребов в команде иранских консерваторов Ахмед Вахиди занимал пост министра обороны в правительстве Махмуда Ахмадинежада и является одной из ключевых фигур в кабинете нынешнего президента Ибрагима Раиса.

Напомним, что иранская армия начала крупномасштабные учения на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, а ранее некоторые иранские политики, религиозные деятели выступили с заявлениями в адрес Азербайджана, наносящими ущерб отношениям между двумя странами.