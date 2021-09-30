Глава МВД Ирана снижает напряженность: «Азербайджан – наш друг. И все недопонимания решим дипломатическим путем"
Один из влиятельных членов иранского правительства, министр внутренних дел, экс-министр обороны генерал Ахмед Вахиди выступил с заявлением, направленным на смягчение напряженности в отношениях с Азербайджаном в последние дни. “Недоразумения между Азербайджаном и Ираном будут разрешены дипломатическим путем”. Его заявление цитирует турецкая газета Star.
Выступая на презентации назначенного губернатора Ардебиля, Вахиди отметил, что Иран придает большое значение дружественным отношениям со всеми соседями. Комментируя полемику, возникшую в связи с проведением Ираном военных учений вблизи границ Азербайджана, он сказал, что “некоторые страны” разработали план заговора, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Ираном.
“Если есть недопонимания, они будут устранены дипломатическим путем. Министерство иностранных дел занимается этим вопросом”, - сказал Ахмед Вахиди. Министр внутренних дел добавил, что Иран призывает соседние страны к сотрудничеству и диалогу. "Иран придает особое значение дружественным отношениям с соседними государствами. В политике нового правительства отношения с соседями являются приоритетными, и мы будем продолжать поддерживать с ними дружеские отношения. Мы выражаем свои дружеские чувства соседним странам и Азербайджану”, - подчеркнул он.
Один из ястребов в команде иранских консерваторов Ахмед Вахиди занимал пост министра обороны в правительстве Махмуда Ахмадинежада и является одной из ключевых фигур в кабинете нынешнего президента Ибрагима Раиса.
Напомним, что иранская армия начала крупномасштабные учения на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, а ранее некоторые иранские политики, религиозные деятели выступили с заявлениями в адрес Азербайджана, наносящими ущерб отношениям между двумя странами.