Над головой главы Генштаба Армении замаячила угроза ареста

Глава Генштаба ВС Армении Артак Давтян будет вызван на допрос по делу экс-министра обороны Давида Тонояна, не исключено, что ему также будет предъявлено обвинение, пишет армянская газета "Жоховурд".

"В судебной и правоохранительной системе считают, что Кассационный суд не выдаст санкцию на арест "Патрона Даво", поскольку за него ходатайствовали перед властями. Более того, если Давида Галстяна снова арестуют, то за ним "последуют" экс-министр Давид Тоноян, глава Генштаба Артак Давтян и другие должностные лица из оборонного ведомства", - пишет издание.

Накануне был арестован на два месяца экс-министр обороны Армении Давид Тоноян по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Арестован также на два месяца и Давид Галстян (больше известный как "Патрон Давид"). Тоноян и Галстян подозреваются в хищении порядка 2,3 миллиардa драмов (около 4,7 миллиона долларов), совершении общественно опасных действий и подлогов. Бизнесмена также обвиняют в поставках министерству обороны старых и непригодных артиллерийских снарядов.