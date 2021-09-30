Эльдар Азизов предупредил глав районов после дождевого сбоя в Баку

В Исполнительной власти Баку с участием глав исполнительных органов районов столицы и руководителей соответствующих хозяйственных структур состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку, выступая на видеоконференции глава города Эльдар Азизов затронул проблемы, вызванные в Баку дождями два дня назад.

Главам исполнительных властей ряда районов и руководителям некоторых служебных участков было сделано серьезное предупреждение за допущенные недочеты. Эльдар Азизов отметил, что хотя канализационная сеть города, сеть по сбору дождевой воды, мосты и дороги находятся в ведении ОАО «Азерсу» и Госагентства автомобильных дорог, исполнительные власти районов и коммунальные службы не должны снимать с себя ответственности.

Главы ИВ не должны самоустраняться, лишь проинформировав ОАО «Азерсу» и Госагентство автомобильных дорог. Они должны выявлять уязвимые места в районах, выступать в роли координатора и совместно с вышеназванными структурами устранять существующие проблемы.

На видеоконференции было поручено создать в столичных районах штабы по подготовке к зимнему периоду, провести совещания с участием соответствующих структур. Были также определены конкретные задачи, которые возлагаются на соответствующие структуры.

В ходе совещания была отмечена успешная реализация совместного проекта Исполнительной власти Баку и британской компании MacDonald по сбору, транспортировке и сортировке твердых бытовых отходов. В рамках этого проекта, по решению главы государства коммунальные структуры Баку обеспечиваются необходимой спецтехникой и работа в этом направлении продолжается. Главное, эффективно использовать эту технику и оборудование.

Комментируя прошедший в Азербайджане День памяти, Эльдар Азизов отметил, что за последние 200 лет истории азербайджанский народ одержал первую крупную победу над своим давним противником.

«Противник тот же, азербайджанский народ тоже. Однако в корне этой нашей победы стоит фактор личности – Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева. Эта славная победа была достигнута благодаря интеллекту и мудрой политике главы государства», - сказал Эльдар Азизов.

На совещании также были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Дню Победы, даны соответствующие поручения в связи с проведением на высоком уровне мероприятий, предусмотренных в преддверии этого дня.