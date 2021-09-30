В администрации Эрдогана заявили, что отношения Азербайджана и Турции не должны волновать никого

Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны. Такое заявление сделали в Администрации президента Турции.

В заявлении говорится, что «Анкара и Баку имеют полное право развивать и укреплять двусторонние отношения во всех сферах, и это их суверенное право. Укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией не направлено против третьих стран, напротив, является гарантом стабильности и безопасности в регионе».

Далее в администрации подчеркнули, что «Турция и Азербайджан - ключевые страны во всех региональных трехсторонних форматах сотрудничества».