Гражданам ЕС запретили въезд в Британию без загранпаспортов

Начиная с сегодняшнего дня гражданам Европейского союза для въезда в Великобританию потребуется загранпаспорт. С 1 октября в Соединенном королевстве вступило в силу правило, уравнявшее жителей ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарии с гражданами третьих стран, передает ТАСС.

Решение было анонсировано Лондоном еще в октябре прошлого года. Основной изменения правил въезда была заявлена борьба с поддельными удостоверениями личности.

Новые правила не распространяются на проживающих в Великобритании граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии, которые до 30 июня 2021 года успели подать документы на получение права на постоянное проживание. Они смогут въезжать в королевство по национальному удостоверению личности вплоть до 31 декабря 2025 года.