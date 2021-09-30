Марк Клейтон, посол Великобритании в Грузии , прокомментировал во время эксклюзивного ужина накануне дебюта: «Индустрия роскоши Великобритании всемирно известна своим творчеством, инновациями и высоким качеством. Легендарный Spirit of Ecstasy, как никакая другая эмблема, является лучшим из британцев, и мы рады приветствовать Rolls-Royce Motor Cars по такому знаменательному случаю здесь, в Тбилиси».

«Дебют нового Ghost знаменует собой веху в истории Rolls-Royce в Грузии и подчеркивает важность страны для устойчивого развития нашего бизнеса в регионе», - сказал Франк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям в Центральной / Восточной Европе и Центральной Азии Rolls-Royce Motor Cars и продолжил: «Rolls-Royce - это высший символ успеха, а Ghost - это новое современное движение в мире роскоши».

Мероприятие было организовано компанией Rolls-Royce Motor Cars Baku, единственным дилерским центром Rolls-Royce в Закавказье. Нурлан Панахлы, бренд-менеджер Rolls-Royce в Азербайджане, подчеркнул: «Мы очень рады представить новый Ghost в Грузии. Судя по полученным отзывам, можно с уверенностью сказать, что Ghost полностью соответствует требованиям наших клиентов».

Ghost идеален в своей простоте, но создание этой простоты было одной из величайших проблем в истории марки. Дизайнеры, инженеры и мастера марки требовали свободы для создания очень специфической индивидуальности нового Ghost. Эти профессионалы смогли создать только подлинно супер-роскошный продукт без ограничений платформ, используемых для поддержки менее крупных транспортных средств. Отсюда и запатентованная конструкция алюминиевой пространственной рамы Rolls-Royce. Единственные элементы, которые новый Ghost унаследует от своего предшественника, – статуэтка «Дух экстаза» на капоте и зонтики в дверях. Все остальное было спроектировано, искусно изготовлено и разработано с нуля.

Тиманн подчеркнул: “Эти дни в Тбилиси - прекрасная возможность встретиться с существующими клиентами, потенциальными клиентами и друзьями бренда, чтобы поделиться нашей философией истинной роскоши, а также впечатлениями от автомобилей, гордо несущих Дух Экстаза”.

О компании Rolls-Royce Motor Cars Baku

Rolls-Royce Motor Cars Baku является подразделением компании “Improtex Motors”, входящей в холдинг Improtex Group. Компания “Improtex Motors” официальный импортер автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж и 2 сервисных центра, оснащённых новейшим оборудованием, и полностью отвечающих корпоративным стандартам производителей.