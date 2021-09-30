Генпрокурор о пропавших без вести в первую карабахскую войну азербайджанцах

После окончания Отечественной войны были обнаружены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой карабахской войны. Об этом сказал журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По словам генпрокурора, продолжаются работы по поиску граждан, пропавших без вести во время первой карабахской войны. Для этого осуществляется сотрудничество с соответствующими госструктурами и правоохранительными органами других стран.

«По окончании Отечественной войны обнаружены тела около 150 без вести пропавших граждан. Тела найдены на освобожденных территориях. Противоположная сторона также передала нам тела. Работы в этом направлении продолжаются», - сказал Кямран Алиев.