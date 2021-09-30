Названо важное для мира последствие распада СССР
Профессор Национального исследовательского университета России «Высшая школа экономики» Александр Филиппов назвал распад СССР крахом мирового марксистско-ленинского социализма, одним из важнейших результатов которого стало исчезновение социалистического лагеря, сообщает lenta.ru.
Филиппов отметил, что ликвидацию страны следует рассматривать как большой процесс.
«Именно этот процесс является самым важным, потому что именно тогда схлопнулось и исчезло навсегда очень многое. Никаких сопоставимых идей, никакой сопоставимой мобилизующей силы совершать такие мировые экспансии, как СССР, у России нет. И предположить, что они появятся, невозможно», – подчеркнул профессор.