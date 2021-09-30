Генпрокурор о грабивших богатства Азербайджана зарубежных компаниях

Проводятся оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности иностранных компаний, занимавшихся незаконным предпринимательством на освобожденных территорях Азербайджана в период их оккупации. Об этом говорится в статье генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, опубликованной в газете "Азербайджан".

В статье отмечается, что органы прокуратуры в координации с другими структурами проводят работу по установлению ущерба, нанесенного в результате армянского вандализма населенным пунктам, историческим, религиозным и культурным памятникам, другой собственности и по обращению в международные суды.

"Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовным делам, связанным с фактами незаконного предпринимательства конкретных иностранных компаний на освобожденных территориях, что привело к грубому нарушению правил охраны и эксплуатации недр, а также по привлечению к ответственности в рамках норм международного права всех виновных в незаконном заселении исконных азербайджанских земель", - отмечает генпрокурор.