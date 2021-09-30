Кямран Алиев назвал число разыскиваемых за преступления против азербайджанцев на войне армян

В международный розыск за преступления, совершенные против азербайджанцев во время Отечественной войны, объявлены 24 армянина, сказал журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в связи с этими преступлениями возбуждено 76 уголовных дел: «39 из них связаны с преступлениями, совершенными против мирного населения».

Генпрокурор также сообщил, что в розыск объявлены около 300 лиц, совершивших преступления против азербайджанских военнослужащих во время первой карабахской войны и режима прекращения огня.