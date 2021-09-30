Россия прекратила транзит газа в Венгрию через Украину

Утром в пятницу, 1 октября, прекратился транзит российского газа по территории Украины в Венгрию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

«Импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», - подчеркнули в компании «Оператор ГТС Украины».

Премьер Венгрии Виктор Орбан уже прокомментировал приостановку транзита газа через Украину, передает Рейтер. Орбан заявил, что несет ответственность лишь перед избирателями.

«В то время как «Газпром» приостановил транзит газа через Венгрию, Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения», — говорится в сообщении.