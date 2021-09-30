Наша страна поднялась с 29-го места на 28-е, оставив позади Казахстан. Правда, и у нас, и у казахов одинаковое количество баллов – по 15,500. Но благодаря более высокому результату в нынешнем сезоне (2,875 против 2,625 балла) Азербайджан стоит выше Казахстана.

Победа «Карабаха» над «Омонией» принесла нам 0,5 балла. Как известно, в рейтинге УЕФА учитываются результаты пяти последних лет. Азербайджан начал нынешний сезон на 28-м месте, на котором и находится сейчас. Есть шанс подняться еще как минимум на две позиции, опередив Венгрию и Польшу, у которых по 15,875 балла. У этих стран также осталось в еврокубках по одному представителю. На этой неделе очки полякам принес вчерашний гол азербайджанского форварда варшавской «Легии» Махира Эмрели, забитый в ворота английского «Лестера». Благодаря этому мячу «Легия» победила, и Польша заработала 0,5 балла, поднявшись на 26-ю позицию.

Несколько слов о клубном рейтинге УЕФА. Здесь «Карабах» с 19 очками делит 69-72-е места с голландским «Фейеноордом», румынским «Клужем» и норвежским «Мольде». В нынешнем сезоне агдамский клуб заработал 3 рейтинговых балла.