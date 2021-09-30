Гусейналиев загремел за решетку на 18 лет за убийство тестя

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Айхана Гусейналиева, обвиняемого в умышленном убийстве. Как сообщает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании был зачитан приговор, согласно которому А.Гусейналиева ожидает 18 лет лишения свободы.

Убийство произошло 31 августа прошлого года в поселке Баладжар. Причиной убийства стали напряженные отношения Гусейналиева с женой и вмешательство в эти дела его тестя, Халига Багирова. В день убийства Гусейналиев пришел в дом тестя. Между ними произошел конфликт. И Гусейналиев ударил тестя несколько раз ножом (позже выяснилось, 14 раз). Потом он покинул место происшествия. За совершенное преступление А.Гусейналиеву было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса "Умышленное убийство с особой жестокостью".