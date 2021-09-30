Кямран Алиев раскрыл некоторые детали переговоров с генпрокурором Армении
О достижении некоторых договоренностей на проведенной недавно в Нурсултане встрече с коллегами из России и Армении сообщил журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.
«На прошедшей по инициативе России встрече в Нурсултане генпрокуроров Азербайджана, РФ и Армении были обсуждены некоторые вопросы», - отметил генпрокурор.
По словам Кямрана Алиева, на этой встрече были достигнуты некоторые договоренности. «Договоренность состоит в том, чтобы сотрудничество посредством российской прокуратуры было продолжено. Основной целью этого сотрудничества является обеспечение в регионе стабильности, снижение напряженности и оказание друг другу помощи в случае возникновения такой необходимости. Были обсуждены и другие вопросы, к нам поступили обращения противоположной стороны. Эти обращения рассматриваются и изучаются», - сообщил генпрокурор Азербайджана.