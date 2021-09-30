Бывший футболист сборной Азербайджана и «Нефтчи» скончался от рака

На 52-м году жизни скончался бывший футболист сборной Азербайджана и «Нефтчи» Владислав Лемиш. Уроженец Баку страдал от рака и, по словам его друзей, буквально за несколько месяцев болезнь сразила Владислава.

Лемиш - воспитанник бакинской футбольной школы «Трудовые резервы». Выступал за «Нефтчи» (1988-1989), «Кубань» (1990-1991, 1992, 1994), испанский «Паламос» (1992-1993), ЦСКА (1994), «Монолит» (1995), «Изумруд» (1995), «Дружбу» (1996), ставропольское «Динамо» (1997), «Балтику» (1997), белорусскую «Славию» (1998). После завершения игровой карьеры жил в Краснодаре, тренировал любительские и студенческие команды, а также преподавал в Кубанском государственном аграрном университете.

В 1987 году Владислав стал чемпионом мира среди юношей в составе сборной СССР. Выходил на поле в первом матче сборной России в 1992 году. Больше за российскую национальную команду не играл. В 1994 году провел один матч в составе сборной Азербайджана.