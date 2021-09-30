Что происходит в Грузии?

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утром 1 октября на своей странице в Facebook пожелал всем доброго утра и заявил, что уже находится в Грузии. Его соратники по партии «Единое национальное движение» возвращение бывшего президента подтвердили. И в украинском офисе, в частности его глава Мариам Барабаш, заявила, что Саакашвили покинул Киев минувшей ночью.

«Недавно он написал об этом сообщение в Facebook, и я могу подтвердить информацию. По моей информации, вчера он уехал из Киева. Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым. Он сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии», — сказала грузинскому Первому каналу Барабаш.

В МВД Грузии тут же заявили, что Саакашвили официально не пересекал границу страны. Опровергли возвращение экс-президента и в правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». «Никакой информации, кроме того, что это очередная клоунада… Почему вы распространяете неверную информацию? Докажите мне, что он в Грузии», - заявил журналистам один из депутатов от партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами также опроверг информацию о возвращении Саакашвили на родину.

А в порту Батуми корреспонденту Sputnik Грузия сообщили, что накануне, несмотря на шторм, приняли два грузовых судна из Румынии и Украины. Пока неизвестно, прибыл ли на украинском судне Саакашвили.

Тем временем Саакашвили из Батуми заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси и призывает людей собраться на площади Свободы в центре города. «Я на вас надеюсь. Вы же видите, я всем рискнул – своей жизнью, свободой, чтобы сюда приехать. От вас я требую только одного – приходите на выборы. Не бойтесь, не опускайте руки. У нас все получится», – заявил Саакашвили.