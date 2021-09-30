Президент Киргизии продает свой дом ради малоимущих

Глава Киргизской Республики Садыр Жапаров ради помощи в предоставлении жилья нуждающимся гражданам выставил свой двухэтажный дом на продажу, сообщает «Российская газета».

Жилье будет поставлено на баланс государственной ипотечной компании, а затем выставлено на аукцион. Деньги от продажи недвижимости пойдут на приобретение квартир малоимущими семьями.

Согласно данным издания, по примерным подсчетам, средств должно хватить на десять семей. Президент посоветовал крупным республиканским чиновникам последовать его примеру ради поддержки бедного населения.