Успешно завершен проект ТуранБанк с Европейским банком реконструкции и развития

ТуранБанк, активно сотрудничающий с важнейшими международными финансовыми институтами, вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) успешно завершил первый проект технической поддержки, реализуемый в рамках Программы технического сотрудничества по улучшению потенциала финансовых посредников.

Проект, реализованный в рамках модулей Риск и Комплаенс, охватывал области эффективного управления мер контроля рисков в банке, совмещение процедур комплаенс с международными стандартами и совершенствование организационной структуры. Результаты, полученные в рамках проекта, планируется применить в банке на следующих этапах.

Проект был успешно реализован влиятельной международной консалтинговой компанией TA Consult Partners при поддержке Фонда инициативы Европейского Союза EU4Business и Министерства финансов и казначейства Турции.

Уделяя особое внимание сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами, ТуранБанк продолжит сотрудничество как с Европейским банком реконструкции и развития, так и с другими финансовыми институтами по потенциальным бизнес-проектам.