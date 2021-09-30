В Иране взорвали секретную ракетную базу

14:25

В Сети распространились видеокадры взрыва, произошедшего несколько дней назад на секретной ракетной базе Корпуса стражей исламской революции Ирана близ Тегерана. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на The Times of İsrael, частная израильская разведывательная компания ImageSat International распространила видеокадры секретного объекта, снятые со спутника до и после взрыва. По кадрам видно, что объект 22 сентября сначала был цел и невредим, а затем на одном из его блоков появились серьезные разрушения.

Речь идет о заводе компании Shahid Hemmat Industrial Group Корпуса Стражей исламской революции. Эта компания является частью программы баллистических ракет Ирана, она производит баллистические ракеты дальнего действия Shahab-3. Согласно спутниковым кадрам, минимум одна четвертая часть завода разрушена, хотя масштаб разрушений мог бы быть еще большим, поскольку заметны разрушения по всей конструкции крыши здания. На этой неделе в понедельник Корпус стражей исламской революции заявил о том, что якобы ”произошел пожар” в одном из “исследовательских центров” близ Тегерана и двое сотрудников Корпуса погибли в результате полученных травм. Однако при этом Корпус не указал названия этого объекта.