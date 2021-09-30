За шантаж ахунда интимным видео в тюрьму на 10 лет

Завершилось судебное следствие по уголовному делу Нубар Исазаде и Ифтихара Агаева, которые путем шантажа взяли крупную сумму денег у бывшего представителя Управления мусульман Кавказа по Губинскому району ахунда Эльнура Эфендиева.

Как сообщает haqqin.az, на заседании был зачитан приговор. Согласно решению суда, Н.Исазаде приговорена к 10 годам, И.Агаев же - к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что Н.Исазаде была студенткой Э.Эфендиева. Между ними возникли близкие отношения. Н.Исазаде при помощи владельца магазина, в котором она работала, установила скрытую камеру в своем доме и записала интимные кадры с ахундом. После этого, шантажируя ахунда тем, что распространит эти кадры, Н.Исазаде и И.Агаев потребовали у ахунда 75 тысяч манатов.