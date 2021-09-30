Махир Эмрели и еще 25 футболистов, вызванных в сборную Азербайджана На матчи с Ирландией и Сербией
Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи объявил список игроков, приглашенных на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Ирландии (9 октября, Баку) и Сербии (12 октября, Белград).
В список вошли 26 футболистов, среди которых шесть игроков, выступающих в зарубежных клубах.
Состав сборной Азербайджана:
вратари - Шахруддин Магомедалиев, Эмиль Балаев (оба – «Карабах»), Айдын Байрамов («Сумгаит»);
защитники - Максим Медведев, Аббас Гусейнов, Бахлул Мустафазаде (все – «Карабах»), Азер Салахлы («Кешля»), Мерт Челик («Нефтчи»), Теллур Муталлимов, Ходжат Хагверди (оба – «Сумгаит»), Бахтияр Гасанализаде («Сабах»), Антон Кривоцук («Висла», Польша);
полузащитники - Гара Гараев, Турал Байрамов, Филип Озобич (все – «Карабах»), Ровлан Мурадов («Габала»), Рагим Садыхов, Вугар Мустафаев, Мурад Хачаев (все – «Сумгаит»), Эмин Махмудов («Нефтчи»), Анатолий Нуриев («Колос», Украина);
нападающие - Махир Эмрели («Легия», Польша), Намик Алескеров («Бурсаспор», Турция), Араз Абдуллаев («Этникос», Кипр), Рамиль Шейдаев («Карабах»), Ренат Дадашов («Тондела», Португалия).