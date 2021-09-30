Погода на завтра: все так же дождливо и пасмурно
Завтра, 2 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами дожди, северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 13-15, днем 17-20, в Баку ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление - 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди, ночью местами ливневые, в горах снег. Температура воздуха ночью составит 11-15, днем 17-21, в горах ночью 3-8 градусов тепла, в высокогорье 0-3 градуса мороза, днем 8-13 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 октября на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеофакторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.