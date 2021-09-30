Власти Грузии заявили, что Саакашвили в Трускавце

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который заявил, что находится в грузинском городе Батуми, на самом деле не покидал пределов Украины и пребывает в городе Трускавец (Львовская область). Об этом сообщил грузинский телеканал Imedi.

По данным его источников, Саакашвили 25 сентября из Амстердама прибыл в Украину, после чего он никуда не выезжал, переехал в Трускавец и последние четыре дня находится там. Телеканал не стал раскрывать имя собеседника, который сообщил эту информацию.