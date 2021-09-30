Разоблачающим армянскую ложь в соцсетях Karabakh и Karabakh.ru исполняется год

Исполняется год со дня создания страниц Karabakh и Karabakh.ru, выполняющих важную работу по доведению до мировой общественности посредством социальных сетей азербайджанских реалий, информированию о политике террора, проводимой Арменией на государственном уровне против нашей страны, исторической победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, завоеванной нашей славной армией под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Также в результате предварительного объявления со стороны указанных страниц перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке прошла мирная акция с участием наших соотечественников, проживающих в США. Целью акции было информирование международного сообщества о гуманитарной проблеме в освобожденных от оккупации районах, - о минах, которые в течение многих лет устанавливала Армения. Перед головным офисом ООН прозвучали призывы к мировым лидерам оказать давление на Армению для передачи Азербайджану карт минных полей.

Эти страницы, созданные в Instagram, Facebook и Twitter, размещая посты и публикации преимущественно на русском и английском языках, предоставляют гражданам других государств подробную информацию под девизом «Только правда». По инициативе страниц Karabakh и Karabakh.ru, которые за короткий период собрали в соцсетях сотни тысяч подписчиков, в период войны было организовано передвижение автомобиля с лозунгом « Карабах – это Азербайджан!» на Парламентской и Трафальгарской площадях Лондона, перед офисом премьер-министра, посольством Армении и на центральных улицах города. В итоге удалось привлечь внимание граждан Великобритании и туристов к этому вопросу.

Отметим, что благодаря проектным руководителям страниц Karabakh и Karabakh.ru А.Джахиду, Э.Алиеву и В.Магеррамову, а также в результате деятельности профессиональной команды в соцсетях регулярно публикуются информирующие иностранных пользователей сообщения о Дне геноцида азербайджанцев – 31 марта, трагедиях 20 Января, Ходжалы, Балылыгая, Агдабана, Башлыбеля, Баганис-Айрым Гарадаглы, а также о кровавых преступлениях, совершенных Арменией против мирного азербайджанского населения во время Отечественной войны. На этих страницах размещена информация об истории конфликта, на русском и английском языках приведена информация о причинах начала многолетнего нагорно-карабахского конфликта, о гражданах Азербайджана Бахтияре Гулиеве и Али Гаджиеве, убитых 22 февраля 1988 года в городе Аскеран за протест против сепаратистских выступлений армян.

На страницах Karabakh и Karabakh.ru также регулярно размещается информация об исторических событиях, таких как взрыв, устроенный армянскими террористическими организациями в начале 90-х годов в автобусе Тбилиси-Агдам, инцидент в ноябре 1991 года, в результате которого был сбит гражданский вертолет в небе над Гаракендом и др.

Также следует особо подчеркнуть, что, когда был запущен проект Karabakh и Karabakh.ru, авторы идеи стали свидетелями того, как в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter другими сегментами были созданы страницы с вариантами этих названий. В результате переговоров и напряженной работы с этими социальными сетями было достигнуто, чтобы управление страницами под названием «Карабах» осталось именно за гражданами Азербайджана, а также объективное представление исторических фактов в социальных сетях.

Страницы Karabakh и Karabakh.ru, понимая, что завершившаяся на поле битвы война продолжается в социальных сетях, будет и впредь решительно продолжать распространять информацию о справедливой позиции Азербайджана, давать достойные ответы антиазербайджанским силам и разоблачать армянскую ложь в социальных сетях.

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