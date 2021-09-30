И за замначальника Генштаба Галстяном пришли

В Армении задержали заместителя начальника Генштаба ВС генерал-лейтенанта Степана Галстяна, сообщает армянская газета "Грапарак".

По данным издания, в его доме проводится обыск.

Ранее Галстян был допрошен по делу о поставке некачественных боеприпасов. По материалам дела, Галстян заключил с Минобороны договоры о поставках артиллерийских снарядов для пушек 1983-1986 годов. Однако были поставлены снаряды, не соответствующие требованиям заключенного договора, а именно старые снаряды для чешских пушек 1977 года. Сам Галстян не признает обвинений в свой адрес, заявляя, что они сфабрикованы.

Накануне был арестован на два месяца экс-министр обороны Армении Давид Тоноян по подозрению в хищении в особо крупных размерах. Арестован также на два месяца и Давид Галстян (больше известный как "Патрон Давид"). Тоноян и Галстян подозреваются в хищении порядка 2,3 миллиардa драмов (около 4,7 миллиона долларов), совершении общественно опасных действий и подлогов.