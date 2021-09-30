Джемаль Бустани, автор haqqin.az 15:40

Начались военные учения ВС Ирана вблизи границы Азербайджана. Как заявил командующий иранскими сухопутными силами генерал Киюмарс Хейдари, они пройдут с участием бронетанковых частей, артиллерии, беспилотников и радиолокационной техники при огневой поддержке вертолетных соединений. Ни у кого не осталось сомнений, что нынешние иранские военные учения у азербайджанских границ – это угрожающий сигнал, который Иран пытается передать Азербайджану. Поскольку никогда еще они не сопровождались такой информационной антиазербайджанской истерией в иранских СМИ.

Но вот что интересно: в чем именно Тегеран видит для себя угрозу из Баку – никто из иранских «ястребов» толком объяснить не может. Первопричиной назывались те ограничения, которые Азербайджан ввел для иранских грузовиков, которые въезжали на территорию Карабаха. Затем были выдвинуты обвинения в сотрудничестве Баку с Израилем. Как заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде: «Иран не потерпит никакого присутствия Израиля вблизи своих границ и на этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности». Что, как повод для масштабных маневров, вызывает откровенное недоумение, ведь сотрудничество Израиля и Азербайджана далеко не вчера началось, но до этого времени столь острой реакции не вызывало. Затем, буквально в течение суток, становилось все горячее, то есть ближе к истине. Командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции прямо заявил: «Мы рассматриваем геополитические изменения в соседних с нами странах как нечто, что наносит ущерб нашей безопасности, и это для нас - красная черта. Наши соседи очень хорошо знают причины проведения военных учений».

И, наконец, момент истины наступил, когда на первой полосе проправительственной иранской газеты Фархихтеган появилась редакционная статья с крикливым заголовком «Султаны иллюзий. Каковы фантазии у Эрдогана и Алиева?» Где прямым текстом говорилось: «Пересечение Турцией красной линии и выход на Кавказ может спровоцировать Тегеран и Москву на то, чтобы дать Анкаре исчерпывающий ответ в Идлибе… Правительство Алиева - самое нестабильное звено в регионе. Он должен либо отказаться от своей [протурецкой – Дж.Б.] политики сейчас, либо ему придется столкнуться с растущим давлением со стороны Ирана и России». Все точки расставлены. «Ястребы» в Тегеране требуют от Азербайджана «поменьше Турции» и отказа Баку от масштабных изменений в регионе, наносящих ущерб традиционным иранским интересам – то есть большего «уважения» к себе. Ради чего и затеяна вся эта игра мускулов и демонстрация оскала. Правда, если бы они заранее знали о том, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган прекрасно договорятся между собой и по Идлибу, и по изменениям границ на Южном Кавказе, то, подозреваю, вели бы себя несколько скромнее. И сейчас, после сочинского отрезвляющего душа, риторика-то у них поутихла. Но – тут уж никто им не виноват, более трезво нужно оценивать международные и региональные расклады. Как и всегда в Иране, антиазербайджанская истерия и игра мускулами не обошлась без внутриполитического фактора. В трогательном желании «заставить Баку себя уважать» сплелись в объятиях либералы и «ястребы» КСИР. Первые желают показать иранской общественности, что они «тоже патриоты», горным хребтом стоящие на страже геополитических интересов Ирана. Кроме того, не стоит забывать, что их финансовые и коммерческие интересы тесно и глубоко переплетены с армянской диаспорой, и не только в Иране.

Со вторыми, «ястребами», все тоже непросто. Ибрагиму Раиси и его администрации обострение с Азербайджаном совершенно не нужно. Кстати, именно поэтому новый министр внутренних дел генерал Ахмед Вахиди и выступил с заявлением, суть которого в том, что «Азербайджан – наш друг. И все недопонимания будут решены дипломатическим путем». Причем сделал это не где-нибудь, а в Ардебиле, столице одноименной провинции (остана) Ирана, большинство населения которого составляют этнические азербайджанцы. Те самые, которые в дни Освободительной войны с цветами выходили на улицы, приветствуя победы Баку.