В чем Тегеран видит для себя угрозу из Баку? горячая тема

Джемаль Бустани, автор haqqin.az

Начались военные учения ВС Ирана вблизи границы Азербайджана. Как заявил командующий иранскими сухопутными силами генерал Киюмарс Хейдари, они пройдут с участием бронетанковых частей, артиллерии, беспилотников и радиолокационной техники при огневой поддержке вертолетных соединений.

Ни у кого не осталось сомнений, что нынешние иранские военные учения у азербайджанских границ – это угрожающий сигнал, который Иран пытается передать Азербайджану. Поскольку никогда еще они не сопровождались такой информационной антиазербайджанской истерией в иранских СМИ.

Иран проводит военные учения вблизи границы Азербайджана

Но вот что интересно: в чем именно Тегеран видит для себя угрозу из Баку – никто из иранских «ястребов» толком объяснить не может. Первопричиной назывались те ограничения, которые Азербайджан ввел для иранских грузовиков, которые въезжали на территорию Карабаха.

Затем были выдвинуты обвинения в сотрудничестве Баку с Израилем. Как заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде: «Иран не потерпит никакого присутствия Израиля вблизи своих границ и на этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности». Что, как повод для масштабных маневров, вызывает откровенное недоумение, ведь сотрудничество Израиля и Азербайджана далеко не вчера началось, но до этого времени столь острой реакции не вызывало.

Затем, буквально в течение суток, становилось все горячее, то есть ближе к истине. Командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции прямо заявил: «Мы рассматриваем геополитические изменения в соседних с нами странах как нечто, что наносит ущерб нашей безопасности, и это для нас - красная черта. Наши соседи очень хорошо знают причины проведения военных учений».

в МИД Ирана заявили, что «Иран не потерпит никакого присутствия Израиля вблизи своих границ»

И, наконец, момент истины наступил, когда на первой полосе проправительственной иранской газеты Фархихтеган появилась редакционная статья с крикливым заголовком «Султаны иллюзий. Каковы фантазии у Эрдогана и Алиева?» Где прямым текстом говорилось: «Пересечение Турцией красной линии и выход на Кавказ может спровоцировать Тегеран и Москву на то, чтобы дать Анкаре исчерпывающий ответ в Идлибе… Правительство Алиева - самое нестабильное звено в регионе. Он должен либо отказаться от своей [протурецкой – Дж.Б.] политики сейчас, либо ему придется столкнуться с растущим давлением со стороны Ирана и России».

Все точки расставлены. «Ястребы» в Тегеране требуют от Азербайджана «поменьше Турции» и отказа Баку от масштабных изменений в регионе, наносящих ущерб традиционным иранским интересам – то есть большего «уважения» к себе. Ради чего и затеяна вся эта игра мускулов и демонстрация оскала.

Правда, если бы они заранее знали о том, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган прекрасно договорятся между собой и по Идлибу, и по изменениям границ на Южном Кавказе, то, подозреваю, вели бы себя несколько скромнее. И сейчас, после сочинского отрезвляющего душа, риторика-то у них поутихла. Но – тут уж никто им не виноват, более трезво нужно оценивать международные и региональные расклады.

Как и всегда в Иране, антиазербайджанская истерия и игра мускулами не обошлась без внутриполитического фактора. В трогательном желании «заставить Баку себя уважать» сплелись в объятиях либералы и «ястребы» КСИР. Первые желают показать иранской общественности, что они «тоже патриоты», горным хребтом стоящие на страже геополитических интересов Ирана. Кроме того, не стоит забывать, что их финансовые и коммерческие интересы тесно и глубоко переплетены с армянской диаспорой, и не только в Иране.

«ястребы» в Тегеране требуют от Азербайджана «поменьше Турции»

Со вторыми, «ястребами», все тоже непросто. Ибрагиму Раиси и его администрации обострение с Азербайджаном совершенно не нужно. Кстати, именно поэтому новый министр внутренних дел генерал Ахмед Вахиди и выступил с заявлением, суть которого в том, что «Азербайджан – наш друг. И все недопонимания будут решены дипломатическим путем». Причем сделал это не где-нибудь, а в Ардебиле, столице одноименной провинции (остана) Ирана, большинство населения которого составляют этнические азербайджанцы. Те самые, которые в дни Освободительной войны с цветами выходили на улицы, приветствуя победы Баку.

Ибрагиму Раиси и его администрации обострение с Азербайджаном совершенно не нужно

Но «ястребам» крайне нужно показать новому президенту, «кто в доме хозяин» и кто определяет политику в Иране, сделать его заложником своего курса. Так что, не сразу после учений, но через три-четыре месяца Раиси начнет кадровые перестановки в силовом блоке, меняя «ястребов» на своих умеренных сторонников. Иначе антиазербайджанские круги в Иране и дальше продолжат свои авантюры в стиле «и поступают грешно, и на результаты смотреть смешно». Ровно так же, как получилось с запугиванием Азербайджана в этот раз.