Большая часть программы обучения за рубежом охватывает магистратуру. Как передает haqqin.az, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев в ходе брифинга, созванного в связи с распоряжением президента Ильхама Алиева «О расширении возможностей образования азербайджанской молодежи в престижных высших учебных заведениях за рубежом».

По словам министра, большая часть «Государственной программы по образованию молодежи в престижных высших учебных заведениях за рубежом», которая будет разработана согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, охватит ступень магистратуры. Кроме того, будет подразумеваться также обучение по высокорейтинговым специальностям бакалавриатуры. Будет возможно финансирование обучения за рубежом лиц, отличившихся способностями во время учебы на бакалавра. Что касается ступени докторантуры, в рамках другой государственной программы ежегодно около 100 человек продолжают свое образование за рубежом.

Министр отметил, что, согласно распоряжению, в течение двух месяцев поручено разработать программу: «За этот период будут проведены обсуждения с соответствующими структурами. Полагаю, в последующие недели программа будет разработана и представлена руководству. Новая программа предусматривает направление наших молодых людей на обучение в зарубежные высшие учебные заведения по различным приоритетным сферам. Мы говорим о ежегодном обучении нескольких сот человек. Новой программой мы определим самые высокорейтинговые специальности, программы обучения за рубежом».

Эмин Амруллаев также сообщил, что большинство азербайджанских студентов, получивших образование за рубежом посредством первой государственной программы, вернулись на Родину и трудоустроились здесь. При разработке новой программы будут учитываться нюансы в связи с возвращением на Родину молодых людей, отправившихся на обучение за рубеж.

“Если государство создает такие возможности для граждан, эти лица должны внести свой вклад в развитие Азербайджана, это очень важный момент. Думаем над тем, чтобы выбирать самый оптимальный вариант среди нескольких критериев выбора. Выбор может осуществляться со стороны университетов или комиссии. В любом случае мы за то, чтобы процесс выбора был прозрачным и многосторонним. Программа подразумевает ежегодную отправку на обучение за границу примерно 300-400 человек”, - добавил министр.