Эрдоган: скоро приедем в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшие недели он вновь посетит Азербайджан. Об этом турецкий лидер сказал на открытии осенней сессии Великого национального собрания Турции 27-го созыва, передает Anadolu.

Президент Турции напомнил о том, что Азербайджан освободил свои земли от почти 30-летней оккупации: «Мы разделили с азербайджанскими братьями эту радость. В ближайшие недели мы вновь встретимся с ними».

Турецкий лидер также отметил, что война в Карабахе осенью 2020 года показала истинное отношение стран к Азербайджану и Турции: «Мы никогда не забудем откровенно ненавистное отношение к Азербайджану, пытающемуся освободить от оккупации собственные земли, и к Турции, которая его поддерживает. Мы страна, которая ценит братство, товарищество и сотрудничество».

Президент Турции также подчеркнул, что будут извлечены уроки из произошедших событий на будущее.