Туркмения готова работать с новым правительством Афганистана

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности сотрудничать с новым афганским правительством и оказывать содействие для нормализации ситуации в стране, передает ТАСС.

"Мы в Туркменистане внимательно следим за развитием ситуации и последних событий в Афганистане и выражаем надежду, что транзит власти в стране будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений" – заявил он.

Бердымухамедов также подчеркнул, что Туркмения, опираясь на свой "позитивный нейтральный статус", ведет "исключительно миролюбивую внешнюю политику и не вмешивается во внутренние дела иностранных государств".