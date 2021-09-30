Sky Sports, The Guardian, BBC о Махире Эмрели: «Он в одиночку ведет «Легию» к победам»
Ведущие британские СМИ уделили большое внимание вчерашнему матчу между польской «Легией», за которую выступает азербайджанский форвард Махир Эмрели, и английским «Лестером» в Лиге Европы.
Встреча, напомним, завершилась со счетом 1:0 в пользу варшавского клуба, а единственный гол на 31-й минуте забил именно Махир. Он настолько уверенно выиграл борьбу у ганского защитника «Лестера» Даниэля Амарти, что показалось, будто это Эмрели несколько лет играет в английской Премьер-лиге, а не его оппонент.
Естественно, английские медиа обратили внимание на игру Махира в том эпизоде, да и в целом в матче.
«Посредственное начало сезона для «Лестера» продолжилось и в четверг, когда «Легия» обыграла его в Варшаве со счетом 1:0 в Лиге Европы благодаря прекрасному удару Махира Эмрели, - пишет Sky Sports. - Эмрели перехитрил Даниэля Амарти за линией штрафной площади, прежде чем выстрелить в цель через штангу. Эмрели слишком легко оттолкнул Амарти от мяча, сделал несколько касаний и нанес удар. Голкипер «Лестера» Шмейхель остался на месте. Во втором тайме Эмрели бил в другие ворота, но мяч после его удара пролетел над перекладиной.
Махир Эмрели – лучший игрок матча. Это был четвертый гол Эмрели за «Легию» в четырех последних играх (всего на счету Махира 10 голов за польский клуб – ред.), и, как он это делал и в отборочных раундах Лиги Европы, Эмрели вновь почти в одиночку довел свою команду до победы.
Этот гол стал для Эмрели первым на групповой стадии Лиги Европы за 18 матчей, которые он провел (16 игр в группе Махир сыграл за «Карабах» - ред.)».
The Guardian также отметила действия футболиста сборной Азербайджана.
«Эмрели, находясь на краю штрафной площади, со смущающей легкостью прошел Амарти, а затем нанес удар низом между ног Янника Вестергора. Вратарь Шмейхель просто наблюдал, как мяч отскочил от дальней штанги и залетел в ворота. Эмрели был не единственным игроком «Легии», который казался более сильным, умным и целеустремленным, чем гости».
А The Sun уделил особое внимание тому, что сразу после финального свистка Махир надел футболку, на которой были указаны дата и точный счет матча «Легия» - «Лестер». Получается, что поляки заранее заготовили эти майки.
«Махир Эмрели забил победный гол «Легии», а на послематчевом интервью появился в футболке с результатом и датой, напечатанными на ней. Удар Эмрели привел в неистовство болельщиков, которые праздновали большую победу над бывшими чемпионами Премьер-лиги», - написала The Sun.
BBC же в своем текстовом репортаже была краткой, но емкой:
«Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил единственный гол на 31-й минуте, переиграв Даниэля Амарти в штрафной площади, после чего нанес удар низом через штангу в ворота».