Sky Sports, The Guardian, BBC о Махире Эмрели: «Он в одиночку ведет «Легию» к победам»

Встреча, напомним, завершилась со счетом 1:0 в пользу варшавского клуба, а единственный гол на 31-й минуте забил именно Махир. Он настолько уверенно выиграл борьбу у ганского защитника «Лестера» Даниэля Амарти, что показалось, будто это Эмрели несколько лет играет в английской Премьер-лиге, а не его оппонент.

Естественно, английские медиа обратили внимание на игру Махира в том эпизоде, да и в целом в матче.

«Посредственное начало сезона для «Лестера» продолжилось и в четверг, когда «Легия» обыграла его в Варшаве со счетом 1:0 в Лиге Европы благодаря прекрасному удару Махира Эмрели, - пишет Sky Sports. - Эмрели перехитрил Даниэля Амарти за линией штрафной площади, прежде чем выстрелить в цель через штангу. Эмрели слишком легко оттолкнул Амарти от мяча, сделал несколько касаний и нанес удар. Голкипер «Лестера» Шмейхель остался на месте. Во втором тайме Эмрели бил в другие ворота, но мяч после его удара пролетел над перекладиной.

Махир Эмрели – лучший игрок матча. Это был четвертый гол Эмрели за «Легию» в четырех последних играх (всего на счету Махира 10 голов за польский клуб – ред.), и, как он это делал и в отборочных раундах Лиги Европы, Эмрели вновь почти в одиночку довел свою команду до победы.

Этот гол стал для Эмрели первым на групповой стадии Лиги Европы за 18 матчей, которые он провел (16 игр в группе Махир сыграл за «Карабах» - ред.)».