5000 AZN в подарок учителям при покупке квартиры в ипотеку в "Greenville Residence"

Жилой комплекс "Greenville Residence" - это уникальный проект турецкой компании "Aral Group". Высоко оценивая роль учителей и заботясь о них, компания предлагает более выгодные условия учителям для покупки квартиры в комплексе "Greenville".

С 22 сентября по 24 октября учителя и их близкие родственники, приобретающие квартиру в ипотеку, получают 5000 манатов в подарок на первоначальный взнос. Квартиры со стоимостью 1 м2 от 1050 AZN можно приобрести, предьявив лишь удостоверение личности. Первоначальный взнос составляет всего 15%, ежегодная процентная ставка 9%, срок до 22 лет.

Отличительной чертой жилого комплекса "Greenville Residence" является выделение большой площади под обустроенный ландшафт для комфорта и отдыха его жителей. Застроенная площадь будет занимать только 2 гектара из 10-ти всей площади комплекса, оставшиеся 8 гектаров предназначены для озеленения – это более 15 000 деревьев и растений, а также для развитой инфраструктуры. Для любителей активного образа жизни в "Greenville" есть беговые и велосипедные дорожки длинной в 5 км, баскетбольная площадка, футбольное поле, теннисный корт, три бассейна – один открытый и два закрытых и многое другое. Для комфорта жильцов в комплексе будет установлено несколько детских игровых площадок, построены детский сад и школа. Кроме того, на территории будут располагаться рестораны, кафе и кинотеатр под открытым небом, а также крупный торговый центр с отдельными входом и выходом.

"Greenville Residence" находится в 15 минутах от центра города на расстоянии 3.4 км от станции метро "20 Января". Подробную информацию можно получить позвонив по короткому номеру *4242.