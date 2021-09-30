Дефицит газа вызвал новые проблемы в Европе

Стремительно растущие цены на газ вызвали новые проблемы в Европе и ударили по урожайности крупнейшей на континенте сети голландских теплиц. Как сообщает Bloomberg, ключевой поставщик свежих овощей и фруктов вынужден экономить на энергоснабжении, которое сильно зависит от газа.

Площадь теплиц Нидерландов составляет десять тысяч гектаров, что примерно соответствует размеру Парижа. В стране выращивают такие овощи, как помидоры, огурцы, сладкий перец, а также цветы — хризантемы, тюльпаны и орхидеи. В 2020 году голландский экспорт продуктов составил 9,2 миллиарда евро (10,7 миллиарда долларов), что делает государство вторым по величине экспортером продуктов в Европу и огромным центром торговли цветами.

Для обогрева теплиц необходимо до трех миллиардов кубометров природного газа в год, что составляет около 8,2 процента от общего потребления топлива в стране. Старший аналитик Rabobank Синди ван Рейсвик заявил, что глобальный энергетический кризис и дефицит газа оказывает огромное влияние на сектор: заставляет предприятия уменьшать освещение теплиц, сокращать период выращивания и переносить планы начала производства весной следующего года.