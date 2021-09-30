Президент Грузии: Сторонники Саакашвили готовят беспорядки

Информация о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в Грузии, накаляет и нарушает спокойную предвыборную обстановку. Об этом в пятницу заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем письменном обращении.

"Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь (приезд Саакашвили в Грузию - ред.), эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду и накаляет обстановку и общество, которое и так устало", - приводит слова Зурабишвили ее администрация.

По мнению грузинского лидера, те, кто занимается тиражированием темы приезда Саакашвили, на самом деле готовятся не к выборам, а к митингам 3 октября. "Кто занимается тиражированием этой темы и спекулирует на этом, получается, не думает ни о стране, ни о справедливых выборах, а делает ставку на уличные выступления 3 октября, то есть на дестабилизацию", - отметила грузинский лидер.

Она также заявила, что власть в данной ситуации должна обеспечивать спокойствие, а не "отшучиваться".