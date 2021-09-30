В Австрии угрожали взорвать посольство Беларуси
Полиция Вены провела операцию в связи с "угрозой взрыва" в здании белорусского посольства, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на правоохранителей.
В полиции отметили, что операция шла "с полудня". Согласно данным издания, поводом к проведению операции стала "угроза взрыва" в отношении здания дипмиссии. Жителей соседних зданий попросили временно покинуть свои дома. Не уточняется, от кого и как поступила информация об "угрозе взрыва".