Министр Амруллаев: Отправил CV в 300 компаний, а пригласили только две

«Став выпускником, я отправил CV более чем в 300 компаний, однако всего две из них пригласили меня на собеседование. Не думаю, что остальные компании, не пригласив меня на собеседование, тем самым проигнорировали меня. Возможно, на тот момент в 298 компаниях для меня не было соответствующей позиции». Об этом рассказал министр образования Эмин Амруллаев в ходе брифинга, созванного в связи с распоряжением президента Ильхама Алиева «О расширении возможностей образования азербайджанской молодежи в престижных высших учебных заведениях за рубежом».

По словам главы ведомства, у выпускника престижного вуза проблем с трудоустройством быть не должно. «На обучение в рамках новой программы студентов направляют исходя из спроса, поэтому вероятно, с их трудоустройством проблем не будет», - добавил Э.Амруллаев.

Э.Амруллаев отметил, что когда он, получив образование за рубежом и вернувшись на Родину, начал работать в Министерстве образования на должности старшего консультанта, эта должность и не считалась большой позицией. «Когда я вернулся на родину с дипломами двух зарубежных вузов, должен был работать. В Азербайджане достаточно рабочих мест и есть спрос на работников», - подчеркнул министр.