Второй Международный форум «Новые вызовы в образовании» в Баку

Второй Международный форум «Новые вызовы в образовании» проходит в Баку. С вступительной речью на форуму выступил министр образования Эмин Амруллаев. Основная цель международного форума, на котором выступят спикеры мирового уровня, - обсуждение новых вызовов в образовании.

Форум под названием «От инициативы к реализации» охватывает виртуальное образование, международную оценку, лидерство, навыки 21 века и устойчивое развитие.

В онлайн-форуме принимают участие Андреас Шлейхер, директор PISA (Программа международной оценки студентов), Филип Котлер, известный профессор, писатель, исследователь и автор бестселлеров, Майкл Фуллан, почетный профессор Университета Торонто, создатель теории глубокого обучения. Своим опытом поделятся Анант Агарвал, профессор Массачусетского технологического института, основатель всемирно известной платформы edX, Азра Коэн, психолог, писатель, бестселлер в Турции и Италии, и Сал Хан, основатель всемирно признанной Khan Academy.

Международный форум организован в режиме онлайн Институтом образования и платформой обмена опытом и коммуникациями преподавателей T-Network при поддержке Министерства образования, Азербайджанской ассоциации молодых учителей и Общественного союза студенческого сотрудничества и волонтёров Bir.

Ознакомиться с программой международного форума можно по ссылке: https://bit.ly/3mibDCw