Военная делегация Турции в Нахчыване

Пресс-служба Минобороны сообщает, что, выразив удовлетворение визитом турецкой делегации в Нахчыван, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Васиф Талыбов рассказал о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

Делегация Министерства национальной обороны Турции во главе с заместителем министра Мухсином Дере посетила Нахчыван.

Сообщив о работе, проделанной между Нахчыванской АР и Турцией в области армейского строительства, и проводимых военных учениях, председатель Верховного Меджлиса отметил обеспечение обороноспособности и безопасности Нахчывана, подчеркнув политическую поддержку Турции во Второй Карабахской войне.

Выразив признательность за оказанный прием, заместитель министра национальной обороны Турции Мухсин Дере подчеркнул важность работы, проводимой в сфере армейского строительства как составной части двусторонних отношений, отметил важную стратегическую и географическую значимость Нахчыванской Автономной Республики.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.