Суд над Вугаром Сафарли снова отложили: на неопределенное время

Бакинский суд по тяжким преступлениям провел очередное судебное разбирательство по уголовному делу Вугара Сафарли, бывшего исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития СМИ (упразднен), и других обвиняемых.

Как передает корреспондент haqqin.az, на судебном заседании под председательством судьи Азера Пашаева было объявлено, что один из обвиняемых, Надир Мамедов, не доставлен в суд. Судья заявил, что он переведен в специализированное лечебное учреждение Минюста, поэтому судебный процесс отложен на неопределенное время.

Напомним, Вугар Сафарли обвиняется в присвоении средств, выделенных на строительство дома для журналистов в Сабаильском районе Баку. Кроме того, бывшего чиновника обвиняют в присвоении крупных сумм денег, выделенных на развитие местных СМИ.