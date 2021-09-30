Перед арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили распространил в соцсети обращение к жителям Грузии.

"С большой вероятностью меня задержат в Тбилиси, но я хочу вам сказать: ничего не бойтесь, идите на выборы, голосуйте, и 3 октября мы вместе отпразднуем победу. Я уверен в себе, крепок, и я приехал для того, чтобы вам помочь, другого выхода не было. Я ничего не боюсь, и вы ничего не бойтесь", - сказал Саакашвили.

В то же время адвокат Саакашвили, Бека Басилая, утверждает, что у него нет информации о задержании его подзащитного. "У меня нет никакой конкретной информации, хотя по закону мне должны были сообщить об этом… Мы пытаемся связаться с МВД Грузией, прокуратурой и пенитенциарной системой, но пока не получили ответа", - сказал Басилая, отметив, что задержание Саакашвили не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством. "Это все политический маскарад", - сказал он.

По предварительной информации, Саакашвили помещен в Руставскую тюрьму. В данный момент по информации СМИ к нему направляется Народный защитник Грузии Нино Ломджария. У территории Руставской тюрьмы, где находится Саакашвили, усилены меры безопасности.

Телеканал TV Pirveli сообщил, что Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя.

Владелец и гендиректор оппозиционного грузинского телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия сообщил, что займется защитой интересов Саакашвили в Грузии. "Я, Ника Гварамия, начинаю правовую защиту Михаила Саакашвили. Я сегодня же посещу тюрьму", - сказал Гварамия, который в годы президентства Саакашвили был министром юстиции.