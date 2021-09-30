В Черногории задержан Тельман Исмаилов обновлено 20:50
Защита Тельмана Исмаилова не смогла подтвердить его задержание. «Пока у нас нет достоверных данных»,— сказала РИА Новости его адвокат Марина Русакова.
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Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в столице Черногории Подгорице, сообщает Коммерсант.
Предпринимателя задержали по ордеру на розыск, выданному Россией, передает черногорское издание Vijesti со ссылкой на источник.
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ», — сообщает издание.
Коммерсант напоминает, что в ноябре 2017 года адвокат Тельмана Исмаилова, Марина Русакова, сообщила, что ее клиенту предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия. По состоянию на октябрь 2019 года вместе с братом Вагифом Тельман Исмаилов находился в розыске.