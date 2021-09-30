Минтруда рассказало, как в Азербайджане поддерживают пожилых

В Азербайджане насчитывается около 440 тысяч граждан, достигших 70-летнего возраста, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения. По данным ведомства, значительную часть трудовых пенсионеров составляют пожилые люди.

В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году о защите пожилых людей, 1 октября ежегодно отмечается в мире, в том числе в Азербайджане, как Международный День пожилых людей.

В сообщении говорится, что в Азербайджане на протяжении прошлых лет неоднократно повышались пенсии. В результате социальных реформ в 2019 году пенсии были повышены на 72,4 процента, пособие по возрасту – почти на 80 процентов. Только за последние три года пенсии выросли в среднем на 60 процентов.

Отмечается, что часть пожилых граждан - участники Второй Мировой войны. Они получают президентскую пенсию, размер которой в прошлом году был увеличен.

Ежегодно в День Победы - 9 Мая в соответствии с распоряжениями главы государства им выплачиваются единовременные материальные пособия, размер которых за последние три года увеличен втрое – с 500 до 1 500 манатов, вдовам военнослужащих, лицам, удостоенным медалей за самоотверженный труд в тылу - почти в четыре раза – с 200 до 750 манатов.

За прошедший период Минтруда предоставило квартиры более 100 инвалидам Второй Мировой войны, около 1 150 инвалидов были обеспечены автомобилями.

С начала пандемии коронавируса Минтруда оказало соцуслуги на дому 15 тысячам одиноким гражданам и инвалидам.