Еще один громкий судебный процесс в Баку: допрошены свидетели

В Сабунчинском районном суде продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева и других должностных лиц.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, процесс проходит под председательством судьи Ленкоранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева. В ходе судебного разбирательства было допрошено более 20 свидетелей. Среди них и сотрудники агентства DOST. Большинство свидетелей подтвердили показания, данные следствию.

Судебный процесс продолжится 7 октября.

Отметим, что представителей СМИ на заседание не пустили. В Сабунчинском районном суде сообщили, что, согласно постановлению судьи, в зале в связи с пандемией должны присутствовать только свидетели.

Напомним, И.Велиев и другие были задержаны в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Вместе с Велиевым, в качестве подозреваемых в использовании служебного положения в корыстных целях, повторном получении взяток в особо крупных размерах, присвоении были задержаны Вургун Акперов, Анар Джафаров, Вугар Нагиев, главврач Центральной районной больницы Тельман Захидов, начальник отдела образования района Аждар Керимов. Им предъявлены обвинения.