Новый глава ЮНИСЕФ в Азербайджане у Теймура Мусаева

В пресс-службе Минздрава haqqin.az сказали, что стороны отметили успешность двустороннего взаимодействия, подчеркнули, что и в дальнейшем будут приложены усилия в этом направлении.

Были обсуждены также приоритетные направления сотрудничества на 2022 год. В то же время стороны обменялись мнениями в таких вопросах, как расширение области первичной медико-санитарной помощи в стране, укрепление здоровья матери и ребенка, проблемы развития у детей, раннее обнаружение инвалидности и услуги раннего вмешательства, посещения на дому (патронаж), и в особенности улучшение нормативно-правовой базы для уязвимых групп.