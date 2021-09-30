Госдеп: Турция - ценный союзник, «они выстроили мощную экономику»

Вашингтон высоко ценит отношения с Анкарой, ее роль в Североатлантическом альянсе, заявила в ходе телефонного брифинга первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Турция иной раз представляет собой вызов. Уверена: и они (турки) считают порой, что Соединенные Штаты представляют собой вызов. Тем не менее они являются ценным союзником по НАТО. Кроме того, они приняли миллионы беженцев из Сирии, они выстроили мощную экономику", - сказала замгоссекретаря, ее слова приводит ТАСС.

Кроме того, Шерман приветствовала роль Турции в обеспечении безопасности международного аэропорта Кабула при массовой эвакуации из Афганистана, после перехода этой страны под контроль движения "Талибан".

В то же время США призывают Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, предупреждая о том, что не оставят без последствий реализацию Анкарой таких намерений, сказала Шерман, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности закупки Анкарой у Москвы новых партий оружия и военной техники.

"...Мы призываем Турцию на всех уровнях и при всех возникающих возможностях не сохранять систему С-400 и воздержаться от приобретения какой-либо дополнительной российской военной техники. Мы ясно даем это понять Турции - как и то, каковы будут последствия, если она станет двигаться в данном направлении", - заявила первый заместитель главы внешнеполитического ведомства США.